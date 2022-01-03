Депутат Верховной рады уверен, что все жители Украины смотрели новогоднее поздравление Путина

Депутат Верховной рады Илья Кива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, которого осенью минувшего года на Украине обвинили в государственной измене после того, как он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, уверен, что в этом году все украинские политики будут стараться поздравить российского лидера с юбилеем.

Кроме того, он убежден, что новогоднее поздравление Путина украинцы смотрели всей страной.

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!» - написал оппозиционный украинский парламентарий в своем Telegram-канале.

«Его поздравления, уверен, посмотрели все!» - добавил Илья Кива.

К слову, перед Новым годом он предложил создать союзное государство России и Украины: Кива считает, что братские народы должны объединиться и вместе противостоять Западу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новогодняя речь лидера Незалежной Владимира Зеленского тянулась рекордно долго – более 20 минут. Многие украинцы потом говорили, что он выступал «неприлично долго», а вот президент России поздравил россиян с Новым годом очень тепло.

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