Эпидемиолог назвал необычный симптом у детей при коронавирусе

Инфекционист рассказал о «ковидных пальцах» у детей при заражении коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о симптомах коронавирусной инфекции у детей.

По его словам, у несовершеннолетних могут наблюдаться проблемы с желудком, почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.

- Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что пневмония чаще встречается у детей старше семи лет, а у ребят подросткового возраста поражение легких может быть таким же, как у взрослых.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса. В то же время, Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших.