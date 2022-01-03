Что произошло в ночь на 3 января

«КП» – о последних новостях на утро 3 января 2022 года Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в ночь на 3 января провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время беседы обсуждались предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января. Пресс-служба Белого дома сообщила, что собеседники «выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога по стратегической стабильности». Американский лидер заверил главу Незалежной в том, что Украину без представителей Киева обсуждать не станут.

К слову, депутат Верховной рады Илья Кива, которого на Украине обвинили в государственной измене после того, как он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, уверен, что в этом году все украинские политики будут стараться поздравить российского лидера с юбилеем. Кроме того, он убежден, что новогоднее поздравление Путина украинцы смотрели всей страной.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин жёстко раскритиковал марш сторонников Степана Бандеры в Незалежной. По его словам, Украина всё больше скатывается к «государству, в основе которого лежит националистическая идеология», направленная «против всего человечества».

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как в новом 2022 году изменятся пенсии россиян. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца были проиндексированы на 5,9%. Эксперт также назвала два способа увеличить пенсию, один из них – выйти на заслуженный отдых чуть позже. По ее словам, выход на пенсию на пять лет позже дает прибавку в размере около 40%.

В России никогда не кончатся запасы полезных ископаемых, заверил журналистов министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По словам главы Минприроды, нашей стране дефицит ресурсов не грозит, поскольку она занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти, газа, золота, серебра и меди.

В Карелии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, уточнив, что соответствующий анализ прошел проверку в Санкт-Петербурге, 2 января его результат отправили в Карелию. «Омикроном» заболела женщина. Недавно она гостила за рубежом, приехала из Франции.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания финансирует программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. По мнению дипломата, власти страны делают это через определенные гранты: «Речь уже идет о весьма серьезных вещах - британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране», - подчеркнула Захарова. Она добавила, что эта информация «вызывает ужас» и прямо указывает на вмешательство Великобритании в дела России.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала возможность вступления страны в НАТО. По ее словам, Финляндия оставляет за собой такое право, а разговоры об этом во власти ведутся давно. Кроме того, страна намерена усиливать оборонное сотрудничество с Евросоюзом в будущем.

2 января 1992 года вступил в силу указ Бориса Ельцина «О мерах по либерализации цен», который отменял государственное ценообразование на 90% товаров в стране. Были сохранены фиксированные цены на хлеб, молоко, водку, сахар, соль, коммунальные и транспортные услуги. Это стало первым и самым важным этапом программы реформ правительства Гайдара, которая получило в российской истории название «шоковая терапия». Сайт kp.ru рассказывает, как начинался самый тяжелый год в новейшей истории России.

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