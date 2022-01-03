Венгерский аналитик заявил, что Западу нужен диалог с Россией, а не холодная война

В Венгрии заявили, что Западу нужен диалог с Россией, а не холодная война Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для издания Ungarn Heute выразил мнение, что Западу необходим диалог с Россией, а не холодная война.

Он назвал абсурдным стремление западных политиков противостоять и РФ, и Китаю одновременно. Автор также заявил, что Россия является европейским государством.

- Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря, — написал он.

Аналитик призвал начать диалог с Россией и сократить уменьшить зависимость от Китая, чтобы не «вести холодную войну на два фронта».

Ранее обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что доверие к Вашингтону за прошедший год было подорвано, и на сегодняшний день Европе должна проявлять себя лучше в кризисных ситуациях. В своей статье немецкий обозреватель отметил, что в прошлом году произошел штурм Капитолия сторонниками проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа, а также состоялся вывод войск стран НАТО из Афганистана, что, по словам специалиста, подорвало авторитет Вашингтона на внешнеполитической арене. Кроме того, Франкенберг призывает Европу объединиться вокруг Германии, не обращаясь за помощью к Вашингтону при первой угрозе.