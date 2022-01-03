Биолог перечислила наименее уязвимые к коронавирусу группы крови

Биолог Баранова перечислила наименее уязвимые к коронавирусу группы крови Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова назвала наименее уязвимые к коронавирусной инфекции группы крови.

- У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном, — сказала специалист в интервью «Ленте.ру».

Она пояснила, что такие антитела могут приглушить симптомы коронавируса или повлиять на него. При этом Баранова подчеркнула, что у людей с первой и третьей группами крови вероятность не заразиться или перенести болезнь легко выше всего на 10%.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса. В то же время, Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших.