В Госдуме предложили размещать на алкоголе «страшные картинки», как на сигаретах

Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе «страшные картинки», как на сигаретах Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил размещать на алкоголе картинки с последствиями употребления подобных напитков по аналогии с сигаретами.

- Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя, — приводит слова парламентария РИА Новости.

По его мнению, на бутылках необходима надпись, что «алкоголь убивает в любом количестве». Хамзаев уточнил, что главной целью такой инициативы является защита граждан.

Напомним, с 1 января 2022 года в России акциз на крепкие алкогольные напитки — водку, коньяк, виски, бренди — вырастет на 4% и составит 589 рублей за один литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре. В пресс-службе Минфина пояснили, что ставки акцизов на алкогольную продукцию ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции и устанавливаются в Налоговом кодексе на три года. По словам специалистов, инфляция, а также повышение стоимости топлива и необходимых комплектующих тоже повлияют на стоимость продукции в магазинах, поэтому можно ожидать подорожания одной бутылки водки на 15–20 рублей.