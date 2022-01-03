Британским военным приказывали имитировать активность у границы России

Военным Великобритании приказывали имитировать активность у границы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военным Великобритании, находящимся у границы России, приказывали имитировать активность.

Как сообщила Mirror, ссылаясь на источник, это произошло 20 декабря во время рабочего визита командующего ВС Великобритании адмирала Тони Радакина.

- Высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству, — говорится в сообщении газеты.

В частности, солдаты должны были симулировать осмотр бронетехники. Им приказали открыть люки и запустить двигатели. Источник газеты назвал ситуацию «чушью» и рассказал, что это происходит во время каждого визита высокопоставленных военных.

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.