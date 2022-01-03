Военнослужащую ВСУ принудили к участию в новогоднем обращении Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Военнослужащую Вооруженных сил Украины Наталью Борисовскую заставили участвовать в новогоднем обращении главы государства Владимира Зеленского.

Девушка столкнулась с критикой в Сети после публикации новогодней речи. В ответ Борисовская заявила, что всегда выступала против действующего президента страны.

- Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение, — написала она в социальной сети Facebook.

Также Борисовская пожаловалась, что после публикации речи президента от нее стали отписываться люди.

Ранее украинцы прокомментировали рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. В своем 22-минутоном новогоднем обращении украинский лидер заявил о победах учителей, врачей и спортсменов. Пользователи интернета считают, что цифры говорят о том, что представители данных профессий увольняются и покидают Украину для поиска более комфортных условий жизни. По словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, Зеленскому просто нечего сказать гражданам. Экс-министр отметил, что в реальности 66 тысяч медработников уехали из Украины, а еще около 34 тысячи уволились за 2020 год - первый квартал 2021 года.