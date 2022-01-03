Пользователи Twitter пожаловались на жизнь в США в ответ на новогоднее поздравление Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter оставили свои жалобы под новогодним постом президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

- В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С Новым годом! — написал американский лидер.

В ответ пользователи стали просить погасить им часть взятых на обучение кредитов. По их словам, из-за задолженностей у них испортилась кредитная история. Один из пользователей сообщил, что не может из-за этого купить дом.

Также юзеры раскритиковали методы США по борьбе с коронавирусной инфекцией и пожаловались на рост цен в стране.

- Я только что заплатил $150 за тесты на COVID-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые я проехал, чтобы их найти, — написал один из пользователей.

- Стоимость продуктов питания выросла на 6%, на энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%. Продолжай в том же духе, — возмутился другой американец.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который колко высказался о дистанционном участии российского лидера Владимира Путина в климатической конференции в Глазго. Накануне он заявил, что президент России претендует на роль мирового лидера, а от личного участия в судьбоносных для мира встречах при этом отказывается. То же самое Байден сказал и про главу Китая Си Дзиньпина. Пользователи отметили, что США и ФРГ сами не являются «непогрешимыми» в вопросах климата. Поэтому не им судить российского и китайского лидеров за то, что они не приехали на конференцию в Глазго.