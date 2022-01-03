США могут пожертвовать странами Балтии ради соглашения с Россией

В США заявили, что Вашингтон может пожертвовать странами Балтии ради соглашения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский аналитик Дэвид Пайн в статье для The National Interest выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки могут исключить Литву, Латвию и Эстонию из НАТО, чтобы достичь соглашения с Россией.

Он привел слова президента РФ Владимира Путина, потребовавшего вывести войска с территории стран-членов Североатлантического альянса, находящихся в Восточной Европе. Пайн допустил, что Вашингтон пожертвует членством этих трех стран Балтии ради соглашения с Москвой.

Аналитик напомнил, что ранее в Белом доме назвали такие требования неприемлемыми, однако, по его мнению, власти Соединенных Штатов могут отказаться от своих слов.

Как писал сайт kp.ru, переговоры между представителями России и НАТО по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2021, после чего пройдут контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к содержательному разговору с Москвой.