Академик РАН посоветовал переболевшим коронавирусом читать вслух по 15 минут каждый час

Эксперт посоветовал переболевшим коронавирусом читать вслух по 15 минут каждый час Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия посоветовал переболевшим коронавирусной инфекцией читать вслух 15 минут каждый час.

- У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Эксперт уточнил, что это поможет тренировать дыхательную мускулатуру, включая межреберные мышцы.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса.