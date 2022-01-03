Пользователи Twitter раскритиковали канадского дипломата за оскорбления в адрес Путина

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter резко отреагировали на канадского политика и дипломата Криса Александера в адрес президента России Владимира Путина.

Дипломат выступил с критикой сторонников российского лидера, а также резко отозвался о самом главе государства.

- В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию, — написал один из пользователей.

- Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <…> Раньше я думал, что вы за поиск истины, — заявил другой юзер.

Также пользователи раскритиковали политику Канады, а самом Александера назвали «некультурной свиньей».

Ранее читатели французской газеты Le Figaro одобрили новогоднюю речь российского лидера Владимира Путина. В частности, они выделили фразу о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов». Пользователи выразили мнение, что Франции «остается только мечтать» о таком лидере, как Путин. Также, по словам читателей, Путин «разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами». По мнению юзеров, если Североатлантический альянс нарушит «красные линии» России, то последствия будут ужасными. Также пользователи назвали российского лидера «выдающимся политиком».