ГИБДД получит мгновенные алкотесты в 2022 году

Моновенные алкотесты появятся в ГИБДД в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Быстрые тесты для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения могут появиться у ГИБДД уже в 2022 году.

- Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Конкретная дата появления мгновенных тестов в ГИБДД будет известна позже.

Напомним, в середине июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Кроме того, согласно новым правилам будет изменен установленный размер штраф, который будет увеличен с 200 тысяч - 300 тысяч рублей до 300 тысяч - 500 тысяч рублей, или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключено наказание в виде обязательных работ.