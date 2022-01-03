Пятеро военных Сирии погибли при нападении боевиков ИГ*

Пятеро сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятеро сирийских военных погибли при нападении боевиков «Исламского государства»* на военные автобус. Еще 20 человек пострадали. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января. Террористы запустили в транспорт ракету примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в Сирийской пустыне.

- Атака сопровождалась очередями из 23-миллиметрового орудия, в результате чего погибли пятеро военных. Еще 20 получили ранения, — сообщило телевидение.

В начале ноября 2021 года турецкая полиция провела в Стамбуле операцию по выявлению лиц, причастных к деятельности террористической группировки «Исламское государство»*. По данным турецкого телеканала NTV, в ходе рейдов, проведенных в 11 районах города сотрудниками управления по борьбе с террором, были задержаны девять иностранцев. Было установлено, что они принимали участие в различных вооруженных конфликтах и имели связи с ИГ*, а также с террористической группировкой «Аль-Каида»*.

*Запрещенные в России террористические организации