В России выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом 3 января 2021 года

В России выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 16 343 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 10 554 309 случаев.

Это минимальный прирост количества заболевших с 17 июня 2021 года.

На первом месте по заболеваемости Санкт-Петербург, где за сутки заболел 1 341 человек. Вторым идет Москва — 1 335 случаев. Тройку замыкает Московская область с 1 180 случаями.

За сутки медики зафиксировали 835 летальных исходов, еще 24 037 человек полностью выздоровели.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский допустил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в январе 2022 года. По его мнению, высока вероятность, что при росте заболеваний будет меньше госпитализаций. Также Вознесенский отметил, что при «омикроне» наблюдается меньше смертей, чем при «дельте».

До этого президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия посоветовал переболевшим коронавирусной инфекцией читать вслух 15 минут каждый час. Эксперт уточнил, что это поможет тренировать дыхательную мускулатуру, включая межреберные мышцы.