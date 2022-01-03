Экс-посол Украины заявил, что страна станет цивилизованным государством, если «остановит» Россию

На Украине заявили, что страна станет цивилизованным государством, если «остановит» Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский посол в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый считает, что Незалежная станет европейской цивилизованной страной, если «остановит» Россию.

- Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит, — дипломат в эфире «Еспресо.ТВ».

По мнению Чалого, полное присоединение к Европе ускорит экономическое и социальное развитие Украины.

Ранее бывший руководитель информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что в случае военного конфликта Россия сможет разгромить Украину менее чем за 10 минут. По его мнению, РФ сможет уничтожить ключевые пункты управления государством, даже не заходя на украинскую территорию.

Напомним, ранее в Кремле не раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать. А что касается перемещения войск, то российские военные перемещаются исключительно на территории своего государства.