Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире3 января 2022 9:26

Экс-посол Украины заявил, что страна станет цивилизованным государством, если «остановит» Россию

Полное присоединение к Европе ускорит экономическое и социальное развитие Украины, считает Валерий Чалый
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
На Украине заявили, что страна станет цивилизованным государством, если «остановит» Россию

На Украине заявили, что страна станет цивилизованным государством, если «остановит» Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский посол в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый считает, что Незалежная станет европейской цивилизованной страной, если «остановит» Россию.

- Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит, — дипломат в эфире «Еспресо.ТВ».

По мнению Чалого, полное присоединение к Европе ускорит экономическое и социальное развитие Украины.

Ранее бывший руководитель информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что в случае военного конфликта Россия сможет разгромить Украину менее чем за 10 минут. По его мнению, РФ сможет уничтожить ключевые пункты управления государством, даже не заходя на украинскую территорию.

Напомним, ранее в Кремле не раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать. А что касается перемещения войск, то российские военные перемещаются исключительно на территории своего государства.