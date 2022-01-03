В МИД РФ допустили, что сертификация «Северного потока — 2» затянется до лета из-за США

МИД РФ допустил, что сертификация «Северного потока — 2» затянется до лета из-за США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин допустил, что сертификация трубопровода «Северный поток — 2» затянется до лета из-за Соединенных Штатов Америки.

- Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации «Северного потока 2»), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Панкин предположил, что США могут в любой момент запретить Германии закупать российский газ из трубопровода.

Напомним, по мнению специалистов, запуск трубопровода «Северный поток — 2» благоприятно скажется на стоимости газа в Европе. Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что дефицит голубого топлива в регионе останется, но запуск газопровода снизит риск прекращения поставок газа. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что ситуацию с ценами на газ можно улучшить запуском газопровода и заключением новых контрактов на поставку. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что в таком случае стоимость топлива может упасть ниже 500 долларов за тысячу кубометров.