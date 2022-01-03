Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2022-2024 годы

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи на 2022-2024 годы.

- В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, предусмотрена компенсация затрат больниц на проведение углубленной диспансеризации, которая, в том числе, рекомендуется и переболевшим коронавирусной инфекцией.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 16 343 случая COVID-19. Это минимальный прирост количества заболевших с 17 июня 2021 года. На первом месте по заболеваемости Санкт-Петербург, где за сутки заболел 1 341 человек. Вторым идет Москва — 1 335 случаев. Тройку замыкает Московская область с 1 180 случаями. За сутки медики зафиксировали 835 летальных исходов, еще 24 037 человек полностью выздоровели.