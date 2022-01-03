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Общество3 января 2022 10:29

Гранты молодым ученым, развитие инфраструктуры вузов и обновление оборудования в научных организациях — самые узнаваемые меры национального проекта «Наука и университеты» по итогам 2021 года

Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре
Источник:kp.ru
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Открыто 120 новых молодежных лабораторий, появилось 1,2 тыс. ставок научных сотрудников для молодых учены

Открыто 120 новых молодежных лабораторий, появилось 1,2 тыс. ставок научных сотрудников для молодых учены

Фото: Shutterstock

Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта говорили 69% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 72%, произошел рост на 3 процентных пункта.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

«Среди участников 28% считают, что государство стало больше поддерживать молодых ученых (в июне 2021 года такого мнения придерживались 23% опрошенных)», — отметила руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Наука и университеты» Кристина Саблина.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в 2021 году запущена работа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня, строятся и реконструируются новые студенческие общежития. Открыто 120 новых молодежных лабораторий, появилось 1,2 тыс. ставок научных сотрудников для молодых ученых.

Одно из направлений нацпроекта «Наука и университеты» — программа «Мегагрантов», по которой ученые могут получить до 90 млн рублей на свои разработки. Дополнительная информация есть на сайте национальныепроекты.рф.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.