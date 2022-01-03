Фармацевт назвал «ночной» симптом диабета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский фармацевт Pharmacy2U Сумайи Патель назвала симптом диабета, который проявляется в ночное время суток. В частности, речь идет о частом мочеиспускании ночью.

Кроме того, на эту болезнь могут указывать чрезмерная жажда, сильная усталость организма, возникновение таких инфекций, как молочница, медленное заживление ран и потеря веса.

Как пишет «Медик Форум», в данный момент в мире проживают 537 миллионов совершеннолетних граждан с диабетом и это число продолжает расти.

Ранее ученые из Великобритании нашли способ диагностировать онкологию по кончикам пальцев. Медики назвали изменение на пальцах, которое может указывать на рак, «симптомом барабанных палочек». Визуально это выражается тем, что кончики пальцев утолщаются, а ногтевые пластины деформируются и становятся похожими на часовые стекла, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. По словам медиков, в 35 случаев заболеваний немелкоклеточным раком из ста пальцы больных становятся похожими на барабанные палочки.