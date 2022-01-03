Президент РАН сообщил, что пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа с 2022 года

Александр Сергеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции войдет в режим сезонных эпидемий гриппа с 2022 года.

- Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей, — цитирует специалиста ТАСС.

Сергеев сообщил, что тогда были созданы вакцины и лекарства. Та же ситуация и с коронавирусом, считает он. Сергеев указал на появление лекарств от COVID-19. Если будут созданы хорошие протоколы по применению этих препаратов, то вскоре с коронавирусу будут относиться, как к гриппу.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса. В то же время, Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших.