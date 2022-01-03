ЕС заявил о желании принять участие в переговорах России и США по гарантиям безопасности

Евросоюз заявил о желании принять участие в переговорах России и США по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские лидеры заявили о желании принять участие в переговорах России и Соединенных Штатов Америки по гарантиям безопасности. Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

В статье издания говорится, что заявления Вашингтона о тесном сотрудничестве с ЕС по данному вопросу не соответствуют действительности.

- Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения, — заявлял глава дипломатии Евросоюза перед телефонными переговорами американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер также считает, что ЕС необходимо включить в переговоры в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон.

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.