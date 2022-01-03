Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте на десять километров классическим стилем на "Тур де Ски". Забег прошел в понедельник, 3 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Непряева одержала победу, пройдя дистанцию за 29 минут 51,3 секунды. На втором месте оказалась норвежка Хейди Венг, которая отстала от соперницы на 3,7 секунды. Третье место заняла финская спортсменка Криста Пярякоски, пишет КП.Спорт.

В ходе прохождения предыдущего этапа "Тур де Ски" 1 января Непряева стала победительницей в спринте и возглавила общий зачет. Всего в ходе соревнований состоится шесть гонок. Заключительная из них пройдет 4 января в Валь-ди-Фьемме.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская лыжница Юлия Ступак объявила о том, что она снимается с традиционной лыжной многодневки "Тур де Ски" после завершения индивидуальной гонки классическим стилем на 10 км. В разделке она показала 7-й результат.