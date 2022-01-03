Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. Фото Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

В Австралии умер Виктор Санеев - трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Ему было 76 лет.

Трагическую новость в понедельник, 3 января, сообщил Национальный олимпийский комитет Грузии.

"В возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев", - говорится в опубликованном сообщении.

Соболезнования по поводу смерти Санеева выразила также Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics). В своем Твиттер она написала: "Покойся с миром, Виктор".

Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в городе Сухум Абхазской АССР. Он был легендой спорта - Санеев становился олимпийским чемпионом в 1968, 1972 и 1976 годах. На Играх 1980 года в Москве он занял второе место. После распада СССР спортсмен переехал в Австралию, где работал тренером.

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