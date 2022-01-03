41 россиянин госпитализирован после ДТП с автобусом в Белоруссии

Несколько человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Витебской области Белоруссии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали российские туристы. Он столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся, сообщает Следственный комитет.

По данным, которые опубликовало ведомство в своем Telegram-канале, инцидент произошел в понедельник, 3 января, на 120-м километре автодороги М-8. Водитель легковушки во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в экскурсионный автобус.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщает Минздрав Белоруссии, в результате инцидента пострадали 41 из 42 человек, находящихся в автобусе. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, восемнадцати - средней тяжести.

На месте происшествия работают следователи, судэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС.

Как ранее писал сайт kp.ru, на место автокатастрофы с автобусом Москва-Астрахань под Рязанью прибыли врио начальника областного УМВД Дмитрий Григорьев и заместитель губернатора Анна Рослякова.