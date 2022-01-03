Переговоры России, Германии и Франции по Украине могут пройти 6 января 2022

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 6 января, может состояться встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами по "нормандскому формату" из Германии и Франции. Переговоры должны пройти в Москве.

О дате встречи сообщил ТАСС источник в администрации президента в понедельние, 3 января. Он отметил, что Дмитрий Козак встретится с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Отмечается, что встреча пройдет по приглашению российской стороны. Время, когда пройдет мероприятие, пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон готов обсуждать с Москвой предложенные ей гарантии безопасности в Европе, однако видит в них неприемлемые моменты. Об этом заявила представитель администрации президента Соединенных Штатов на специальном брифинге по ситуации на Украине.