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Политика3 января 2022 15:11

Переговоры России, Германии и Франции по Украине могут пройти 6 января 2022

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится с коллегами по "нормандскому формату"
Наталья СМИРНОВА
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 6 января, может состояться встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами по "нормандскому формату" из Германии и Франции. Переговоры должны пройти в Москве.

О дате встречи сообщил ТАСС источник в администрации президента в понедельние, 3 января. Он отметил, что Дмитрий Козак встретится с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Отмечается, что встреча пройдет по приглашению российской стороны. Время, когда пройдет мероприятие, пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон готов обсуждать с Москвой предложенные ей гарантии безопасности в Европе, однако видит в них неприемлемые моменты. Об этом заявила представитель администрации президента Соединенных Штатов на специальном брифинге по ситуации на Украине.