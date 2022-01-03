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Общество3 января 2022 16:18

В Минздраве РФ сообщили, что пострадавшим в ДТП в Белоруссии россиянам ничего не угрожает

Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами
Наталья СМИРНОВА
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В ДТП пострадал 41 человек

В ДТП пострадал 41 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о состоянии россиян, которые попали в ДТП на автобусе в Белоруссии. Авария произошла в понедельник, 3 января, на 120-м километре автодороги М-8 Витебской области.

Как сообщил в ходе пресс-конференции Алексей Кузнецов, жизни пострадавших в ДТП вне опасности. Также им оказывается вся необходимая помощь. Как стало известно ранее - несколько человек после ДТП находились в состоянии средней тяжести, некоторые - в тяжелом состоянии.

"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии", - заявил Кузнецов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Витебской области Белоруссии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали российские туристы. Он столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. Водитель легковушки погиб. Из 42 ехавших в автобусе пострадал 41 человек - почти все они туристы из России.