В Дагестане убили учредителя строительной компании

Ранее Ризаева подозревали в хищении 576 млн рублей из бюджета Дагестана Фото: Александр РОГОЗА

В Махачкале был убит учредитель одной из строительных компаний Мурад Ризаев. Инцидент произошел в понедельник, 3 января, рано утром.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются поисками преступника.

"В Махачкале сегодня утром убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника", - сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что ранее Ризаева подозревали в хищении 576 млн рублей из бюджета Дагестана. Суд приговорил бизнесмена к 4,5 года заключения, а также потребовал взыскать с него 575 миллионов рублей. Однако затем кассационный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский боксер-профессионал в тяжелой весовой категории Дэнни Келли погиб в штате Мэриленд (США). 30-летний спортсмен был расстрелян в собственной машине. Вместе с ним в этот момент находились его девушка и трое детей.