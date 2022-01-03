Президент Ирана пригрозил Трампу "возмездием" за причастность к убийству Сулеймани

Президент Ирана Эбрахим Раиси Фото: REUTERS

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что экс-глава США Дональд Трамп должен понести наказание за причастность к убийству генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада. В Минобороны США тогда сказали, что нанести удар распорядился лично Трамп.

Как заявил Раиси на митинге, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани, экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за "совершенное преступление". В противном случае, пригрозил президент Ирана, придется взять справедливость в свои руки, пишет ТАСС.

"Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа", - предупредил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Нью-Йорке авиадиспетчеры получили сообщение с угрозами теракта в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.