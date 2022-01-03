Кабмин РФ выделил 416,8 млн рублей на участие сборных страны в соревнованиях

На эти деньги сборные должны поучаствовать в 213 соревнованиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кабмин России в 2021 году выделил 416,8 миллиона рублей на участие сборных страны в спортивных соревнованиях. Деньги были переданы Центру спортивной подготовки сборных команд, сообщается на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, Минспорт получил деньги из резервного фонда правительства России. Подразумевается, что они должны быть использованы на участие спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр и видам спорта, не включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр в 213 соревнованиях.

При этом Минспорт должен проконтролировать эффективность использования выделенных средств. Доклад об этом ведомство должно предоставить в правительство до 1 февраля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Казани направят 15 миллионов рублей на разработку проекта оптимизации пассажирского транспорта города. Тендер на такую сумму появился на сайте госзакупок. Заявки на участие в тендере можно подать до 31 января 2022 года.