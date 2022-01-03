В Госдуме назвали историческим событием совместное заявление лидеров "ядерной пятерки"

Документ был опубликован 3 января на сайте Кремля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские парламентарии прокомментировали публикацию совместного заявления лидеров пяти ядерных держав, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия, является историческим событием. Оно было опубликовано 3 января на сайте Кремля.

Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, документов от лидеров "ядерной пятерки", подобных опубликованному ранее днем, не было уже давно. По мнению парламентария, это является историческим событием.

"Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром», - приводит слова Никонова РИА Новости.

С коллегой согласен вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его мнению, совместное заявление является не только своевременным, но и весьма содержательным. Косачев добавил, что таким образом "ядерная пятерка" демонстрирует миру свою ответственность в вопросах контроля над нуклеарным оружием.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Официальный представитель Кремля отметил, что обнародование документа не говорит о том, что саммит лидеров стран "ядерной пятерки" можно не проводить.