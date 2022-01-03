Байден чуть не упал с трапа самолета из-за снежной пурги

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Самолет президента США Джо Байдена попал в снежную бурю после прибытия на авиабазу Эндрюс, недалеко от американской столицы. Сильный ветер и осадки чуть не стали причиной падения американского лидера с трапа - спускаясь с "борта номер один" Байден покачнулся и схватился за поручни.

Инцидент произошел в понедельник, 3 января. Джо Байден намеревался вернуться в Белый дом из штата Дэлавэр, но из-за погоды самолет пришлось сажать на военной базе Эндрюс.

На видео, попавшем в сеть, видно, что Байден, спускаясь по трапу, старается не упасть. Ему мешают сильный ветер и снег, из-за чего в один момент президент едва не падает, но успевает удержаться за поручни. После паузы Байден продолжил спуск и благополучно его завершил, пишет The Independent.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джозеф Байден 2 января провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время беседы обсуждались предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января.