Акции Apple на торгах дорожают почти на 3%, Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов. В ходе торгов в понедельник, 3 января, акции этого технологического гиганта подорожали почти на три процента.

Так, по данным на 22.00 по московскому времени, стоимость ценных бумаг Apple выросла на 2,82% – до 182,88 доллара за штуку, и рыночная капитализация компании впервые в истории превысила отметку в три триллиона долларов.

Таким образом, Apple удалось обогнать своего извечного конкурента, корпорацию Microsoft, которая на данный момент занимает вторую строчку в списке самых дорогих в мире компаний, ее рыночная капитализация оценивается в 2,5 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров в этом рейтинге Saudi Aramco с капитализацией 1,9 триллиона долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября стоимость акций Apple упала почти на четыре процента. Объем выручки компании оказался ниже, чем средний уровень, который ранее предсказывали аналитики. А вот акции Microsoft тем временем пошли вверх и подорожали примерно на один процент, и производитель программного обеспечения стал самой дорогой компанией в мире с капитализацией около 2,46 триллиона долларов, опередив «яблочников».