Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» обстановку на границе России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

В понедельник, 3 января, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония). Собеседники обсудили ситуацию на границе между Россией и Украиной, а также пресловутую «российскую агрессию» и приписываемое нашей стране «наращивание сил».

«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее ситуацию наращивание сил Россией вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Блинкен «подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога».

Напомним, как писал сайт kp.ru, прошлой ночью президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время беседы обсуждались предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января. Пресс-служба Белого дома сообщила, что собеседники «выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога по стратегической стабильности». Американский лидер заверил главу Незалежной в том, что Украину без представителей Киева обсуждать не станут.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с обозревателем «КП» Александром Гамовым рассказал, что он думает об этом телефонном разговоре Байдена с Зеленским. Судя по всему, американцы потребовали от Киева начать деэскалацию в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вторгнитесь, ну пожалуйста»: Зачем Украина продолжает нагнетать панику

Те, кто нагнетают истерику в Киеве, сами ни в какую «агрессию» Москвы не верят (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Американский журнал: «Русские войска дойдут до Днепра за три дня». Почему не за три часа? Обидно

Эксперты из США продолжают пугать мир вторжением Москвы на Украину. Теперь они подсчитали время спецоперации. О причинах таких действия размышляет военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности).