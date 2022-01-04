Генсек ООН приветствовал заявление пяти стран о предотвращении ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление пяти стран о недопустимости ядерной войны, а также ценит то, что «ядерная пятерка» намерена придерживаться своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, разоружению и контролю над вооружениями. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», - говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша.

По словам Дюжаррика, генсек ООН «вдохновлен намерением ядерных государств продолжать предпринимать меры по предотвращению ядерной войны в русле его давнего призыва к диалогу и сотрудничеству с этой целью», и теперь «ожидает дальнейших деталей относительно будущих инициатив».

Глава Всемирной организации также подчеркнул, что «единственный способ покончить со всеми ядерными рисками – это покончить с ядерным оружием», и он готов работать со всеми членами ООН, чтобы «как можно скорее достичь этой цели».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 января лидеры стран «ядерной пятерки» – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО).