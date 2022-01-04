На севере Израиля разбился вертолет, на борту которого было три человека

На севере Израиля разбился вертолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У побережья города Хайфа на севере Израиля вечером в понедельник, 3 декабря, разбился вертолет. По предварительн6ым данным, на его борту было не менее трех человек, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на власти еврейского государства.

На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Одного из членов экипажа спасателям удалось найти живым, мужчину отправили в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, не сообщается. Судьба остальных людей неизвестна, их поиски продолжаются. Причины крушения предстоит выяснить специальной комиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26, при аварии погибли двое россиян. Крушение произошло в столице страны Джубе, воздушное судно упало на землю вскоре после взлета, в результате погибли пять человек, включая пилота. Самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd, он перевозил разные грузы, в том числе топливо в графство Мабан.