Госдепартамент: США сохраняют ядерное оружие ради стабильности в мире

Госдепартамент США заявил, что Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире Фото: REUTERS

Соединенные Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире, об этом заявил газете Politico представитель госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.

«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», - приводит издание его слова.

Дипломат добавил, что заявление соответствует политике Вашингтона. По данным газеты, обновленную ядерную доктрину страны американские власти могут обнародовать уже в этом месяце.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 января лидеры стран «ядерной пятерки» выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО). Событие важнейшее и в нем удивительны два фактора, считает обозреватель kp.ru Александр Гришин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это будет огромным подарком для Китая и России»: Зачем в США заигрывают с пересмотром ядерной доктрины

Союзники США уговаривают Вашингтон не отказываться от превентивных ядерных ударов по России и Китаю (подробности).