На Украине считают, что Байден показал пренебрежительное отношение к Зеленскому

Лидер Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, позвонив своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому практически перед полуночью, тем самым продемонстрировал пренебрежительное отношение к лидеру Незалежной, считает заместитель главного редактора украинского издания «Страна.ua» Максим Минин.

Журналист напомнил, что телефонный звонок из Белого дома раздался в Киеве около 23:00, когда в Вашингтоне было примерно четыре часа дня. Выходного дня, как подчеркивает Минин.

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», - отметил замглавреда.

Минин напомнил, что разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным тоже состоялся в ночь на 31 декабря, но тут, по его мнению, совсем другая ситуация, поскольку предложение пообщаться по телефону поступило из Москвы, а в случае с Зеленским инициатором телефонного разговора ночью был именно Байден.

«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена — то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип «ничего об Украине без Украины» вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», - констатировал журналист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прошлой ночью президент США провел телефонный разговор с украинским лидером, во время беседы глава Белого дома заверил собеседника в том, что Украину без представителей Киева обсуждать не станут.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с обозревателем «КП» Александром Гамовым рассказал, что он думает об этом телефонном разговоре Байдена с Зеленским. Судя по всему, американцы потребовали от Киева начать деэскалацию в Донбассе.