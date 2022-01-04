Что произошло в ночь на 4 января

«КП» – о последних новостях на утро 4 января 2022 года Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 3 января, стало известно, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого был неизвестен ученым. Такую новость сообщила австрийская газета Heute. По данным издания, очередной вариант COVID-19 привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».

К слову, инфекционист Сергей Вознесенский и вирусолог Алексей Аграновский рассказали, что на сегодняшний день данных о влиянии коронавируса на продолжительность жизни переболевшего нет. Эксперты пояснили, что для таких утверждений необходима серьезная статистическая основа и время, поэтому говорить об этом еще рано.

Президенту России Владимиру Путину удалось «перехитрить» Евросоюз, договорившись увеличить поставки газа в Китай. Об этом написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази. Как утверждает публицист, глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин близки к тому, чтобы заключить договор о строительстве нового трубопровода. А возможные поставки газа по нему, по мнению автора статьи, будут сравнимы с теми объемами газа, которые планировалось направить в страны ЕС по «Северному потоку — 2».

Тем временем Республиканцы в американском сенате убеждены, что в середине января этот законодательный орган примет решение о санкциях против российского газопровода, которых давно добивается их однопартиец, сенатор от Техаса Тед Круз. Об этом ночью сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Республиканской партии США.

Лидеры стран «ядерной пятерки» – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО). Событие важнейшее и в нем удивительны два фактора, считает обозреватель kp.ru Александр Гришин.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым рассказал, что он думает о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с лидером Украины Владимиром Зеленским. Судя по всему, американцы потребовали от Киева начать деэскалацию в Донбассе.

Между тем, по мнению замглавреда издания «Страна.ua» Максима Минина, Байден продемонстрировал пренебрежительное отношение к Зеленскому, позвонив лидеру Незалежной практически перед полуночью в воскресенье. Журналист напомнил, что телефонный звонок из Белого дома раздался в Киеве около 23:00, когда в Вашингтоне было примерно четыре часа дня.

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска за вчерашний день увеличилось на 32,6 миллиарда долларов – до 304,2 миллиарда. Бизнесмен и изобретатель, который и до этого был самым богатым человеком в мире, увеличил разрыв с ближайшим соперником в рейтинге богачей – главой французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернаром Арно.

Можно ли заразиться «омикроном» на улице и как снизить риск после контакта с ковидным больным, «КП» спросила доктора биологических наук, руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова. Он назвал способы уменьшить шансы заражения этим штаммом коронавируса.

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