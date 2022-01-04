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Здоровье4 января 2022 4:20

Инфекционист и вирусолог заявили, что пока нет доказательств влияния коронавируса на продолжительность жизни

Для таких выводов прошло слишком мало времени, пояснили специалисты
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Эксперты заявили, что пока нет доказательств влияния коронавируса на продолжительность жизни

Эксперты заявили, что пока нет доказательств влияния коронавируса на продолжительность жизни

Фото: Иван МАКЕЕВ

Инфекционист Сергей Вознесенский и вирусолог Алексей Аграновский сообщили об отсутствии информации о влиянии коронавирусной инфекции на продолжительность жизни переболевшего.

По словам Вознесенского, для таких утверждений необходима серьезная статистическая основа, поэтому в данный момент они преждевременны, пишет РБК.

- Слишком мало времени прошло (с начала пандемии), чтобы мы могли оценивать продолжительность жизни и как на нее повлияло перенесенное людьми заболевание. Наверное, речь может идти о каких-то прогнозах, — добавил Аграновский.

Напомним, вечером в понедельник, 3 января, стало известно, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого не был неизвестен ученым. Очередной вариант COVID-19 привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций». В исследовании говорится, что специалисты обнаружили в новом варианте «ковида» 46 мутаций, а уровень его опасности или заразности пока неизвестен. Выявленный в Марселе штамм получил обозначение B.1.640.2.