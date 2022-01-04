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В мире4 января 2022 5:59

МИД Китая заявил, что Россия и США должны значительно сократить ядерный арсенал

Пекин приветствует продление СНВ-3, сообщили в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (43)Комментарии (43)(43)
В Китае заявили, что Россия и США должны значительно сократить ядерный арсенал

В Китае заявили, что Россия и США должны значительно сократить ядерный арсенал

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел Китая Фу Цун заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки должны сократить ядерный арсенал.

Дипломат сообщил, что Пекин приветствует продление СНВ-3 Россией и США и считает это крайне важным шагом.

- Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия, — сказал он.

Китай будет рад присоединиться к ядерным переговорам, если Россия и США сократят свой арсенал до его уровня, добавил Фу Цун.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление пяти стран о недопустимости ядерной войны, а также ценит то, что «ядерная пятерка» намерена придерживаться своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, разоружению и контролю над вооружениями. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По словам Дюжаррика, генсек ООН «вдохновлен намерением ядерных государств продолжать предпринимать меры по предотвращению ядерной войны в русле его давнего призыва к диалогу и сотрудничеству с этой целью».