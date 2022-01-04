Видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени появилось в Сети

В Тюмени горит нефтеперерабатывающий завод Фото: скриншот видео

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар. Об этом сообщил «КП-Тюмень».

Информация о возгорании поступила пожарным примерно в 10:00, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Сейчас на месте работают 18 пожарных.

Уточняется также, что горит ректификационная колонна. В 11:20 удалось локализовать возгорание. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествиях. На кадрах видно сильное возгорание и черный столп дыма.

Напомним, в Екатеринбурге в 7:30 утра 4 января в переулке Выездном загорелся крупный автосервис. Огонь в считанные минуты распространился на площади в 400 квадратных метров. В здании вспыхнули технологическое оборудование мастерской и автомобили. Открытое горение удалось локализовать в 8:23, ликвидировали его в 9:06. После этого пожарные начали проливку и разбор сгоревших конструкций.