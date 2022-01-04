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В мире4 января 2022 6:58

На Украине назвали условие для «победы в войне» с Россией

Экс-глава МИД Украины заявил, что страна должна «играть в свою игру» для победы в «войне» с Россией
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Киеве заявили, что Украина «играть в свою игру» для победы в «войне» с Россией

В Киеве заявили, что Украина «играть в свою игру» для победы в «войне» с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как страна может победить в «войне» с Россией

По мнению экс-руководителя украинского внешнеполитического ведомства, Украина совместно со своими союзниками и дружественными государствами должна «играть в свою игру» и выполнять свои обещания.

- Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать, — сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, Москва многократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Незалежной.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что американский лидер Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного «вторжения» России на Украину.