Песков назвал глупостью слухи о бронежилете на Путине во время новогоднего поздравления

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения, что на президенте России Владимире Путине был надет бронежилет во время его новогоднего обращения к россиянам.

- Это полная глупость! Ребята (пользователи социальных сетей) явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом! — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами издания Daily Storm в понедельник, 3 декабря.

Напомним, 31 декабря Владимир Путин традиционно подвел итоги 2021 года, отметив, как тяжело пришлось россиянам в период пандемии коронавируса. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время пандемии. Президент заявил, что главная заслуга в успешной борьбе с ней принадлежит гражданам России, которым удалось объединиться перед лицом новых вызовов. По его словам, Россия твердо и последовательно отстаивала национальные интересы и в короткие сроки восстановила экономику.