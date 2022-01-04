Академик РАН назвал простой способ продлить жизнь

Специалист сообщил, что два часа ходьбы в неделю продлевают жизни минимум на шесть лет Фото: Малена МАРТЫНОВА

Академик РАН Лео Бокерия посоветовал передвигаться пешком два часа в неделю. По его словам, это продлит жизнь минимум на шесть лет.

- Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Бокерия отметил, что ходьба не требует никаких затрат, поэтому так популярна.

По словам академика, самоизоляция никак не помешает вести здоровый образ жизни, так как это в первую очередь физические нагрузки и отказ от алкоголя.

Ранее Лео Бокерия посоветовал переболевшим коронавирусной инфекцией читать вслух 15 минут каждый час. Эксперт уточнил, что это поможет тренировать дыхательную мускулатуру, включая межреберные мышцы.

До этого академик РАН опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, у белого вина хороший мочегонный эффект. Таким образом, алкоголь выходит из организма человека намного быстрее, чем в случае с красным вином.