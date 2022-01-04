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Общество4 января 2022 9:07

Знания о нацпроекте «Производительность труда» среди россиян выросли на 11 п.п. за полгода

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» можно свести к минимуму издержки и увеличить прибыль предприятия
Источник:kp.ru
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Благодаря нацпроекту «Производительность труда» можно свести к минимуму издержки и увеличить прибыль предприятия

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» можно свести к минимуму издержки и увеличить прибыль предприятия

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переобучение и повышение квалификации персонала, введение метода «бережливое производство» на предприятиях, сбор и распространение лучших практик производительности труда на предприятиях — самые узнаваемые меры национального проект «Производительность труда» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Если в июне 2021 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта, говорили 53% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 64%, рост на 11 процентных пунктов», — отметила руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Производительность труда» Ирина Топоркова.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» можно свести к минимуму издержки и увеличить прибыль предприятия.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Задача национального проекта «Производительность труда» — обеспечить 5%-й ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.