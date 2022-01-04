В России выявлено 15 903 случая заражения коронавирусом 4 января 2021 года

В России выявлено 15 903 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 15 903 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 570 212 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 1967 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1297 случаями. Тройку замыкает Московская область — 974 зараженных.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 834 летальных исхода. Еще 27 071 пациент выписался из больницы после болезни.

Вечером в понедельник, 3 января, стало известно, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого был неизвестен ученым. Такую новость сообщила австрийская газета Heute. По данным издания, очередной вариант COVID-19 привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций».