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Спорт4 января 2022 10:09

Роман Ротенберг назначен главным тренером ХК СКА

Ранее занимавший эту должность Валерий Брагин был назначен старшим тренером
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Роман Ротенберг Фото: ХК СКА

Роман Ротенберг Фото: ХК СКА

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг был назначен главным тренером хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «КП-Спорт».

- В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера, — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Ранее эту должность занимал Валерий Брагин. Теперь 65-летний специалист будет старшим тренером. Комментируя назначение Ротенберга, Брагин напомнил о скором старте зимней Олимпиады и назвал текущий этап сезона самым ответственным.

Брагин также сообщил, что Ротенберга уже пробовали на должности главного тренера и это сработало.

- Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой – в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач, — сказал он.