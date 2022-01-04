США обновили рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

В Соединенных Штатах выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах Америки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщил Bloomberg.

Уточняется, что новый рекорд почти вдвое превышает предыдущий максимум, установленный всего четыре дня назад. Тогда в стране за день заболели около 590 тысяч человек. Предположительно, скачок заболеваемости связан с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Журналисты издания предположили, что даже эти огромные числа не соответствуют действительности и преуменьшены. Отмечается, что многие американцы делают тесты на коронавирус на дому и не сообщают о своей болезни врачам.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 15 903 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 570 212 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 1967 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1297 случаями. Тройку замыкает Московская область — 974 зараженных. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 834 летальных исхода. Еще 27 071 пациент выписался из больницы после болезни.