В Германии назвали приостановку «Северного потока — 2» риском для газоснабжения в Европе

В ФРГ назвали приостановку «Северного потока — 2» риском для газоснабжения в Европе Фото: REUTERS

Руководитель немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах считает, что остановка «Северного потока — 2» является риском для газоснабжения в Европе. Он назвал газопровод «важным проектом».

- Остановка стала бы экономическим риском для нас и риском для газоснабжения в Европе. Это должны знать те, кто несет политическую ответственность, — сказал Маурбах в интервью газете Rheinische Post.

Он сообщил, что ФРГ покрывает свою потребность в голубом топливе за счет импорта на 90% и половину от этого — за счет России.

Напомним, по мнению специалистов, запуск трубопровода «Северный поток — 2» благоприятно скажется на стоимости газа в Европе. Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что дефицит голубого топлива в регионе останется, но запуск газопровода снизит риск прекращения поставок газа. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что ситуацию с ценами на газ можно улучшить запуском газопровода и заключением новых контрактов на поставку.